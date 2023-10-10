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Сегодня, 11:30

«Адмирал» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс» начнется в 12.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты Вадим Шипачев и Александр Радулов.
Вадим Шипачев (слева) и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 октября «Адмирал» во Владивостоке сыграет против казанского «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на «Фетисов Арене», начало — в 12.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча «Адмирал» — «Ак Барс» покажут на официальном сайте КХЛ и на KHL Prime. Начало — в 12.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Следите за ключевыми событиями противостояния КХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» набрал 12 очков и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Ак Барс» занимает третье место на «Востоке» с 21 баллом.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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«Амур» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ

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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 17 8 9 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 14 5 9 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Спартак 17 10 7 22
4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
Результаты / календарь
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10.10 12:00
Амур – Лада
 - : -
10.10 12:30
Адмирал – Ак Барс
 - : -
10.10 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
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