«Адмирал» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
«Адмирал» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке в воскресенье, 8 октября. Команда из Казани победила со счетом 2:1.
Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» забросил обе шайбы в первом периоде — отличились Артем Лукоянов и Александр Радулов. В составе «Адмирала» гол на счету Прохора Корбита.
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13.10
|8.10
|10:00
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Адмирал – Ак Барс
|1 : 2
|8.10
|10:00
|
Амур – Лада
|4 : 2
|8.10
|14:30
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
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