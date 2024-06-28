Адамчук: «Долго не раздумывал над предложением «Динамо», клуб с историей, с амбициями»

Защитник Кирилл Адамчук рассказал, как состоялся его переход в московское «Динамо». Последние три сезона хоккеист выступал за «Ак Барс».

«Поступило несколько предложений. Особо долго не раздумывал, выбор пал на «Динамо». «Динамо» — клуб с историей, с амбициями, с хорошими целями. Общался ли с главным тренером Алексеем Кудашовым? После подписания контракта Алексей Николаевич позвонил, и мы с ним пообщались. Он рассказал, на каких ролях меня видит в команде, что от меня ждут и какой план предсезонной подготовки», — приводит «РБ Спорт» слова Адамчука.

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года. По информации «СЭ», зарплата игрока в московском клубе составит 35 миллионов рублей в год.