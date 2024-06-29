Адамчук — о задачах в «Динамо»: «Выиграть Кубок Гагарина, других целей быть не может»

Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук заявил, что главная цель команды — победа в Кубке Гагарина.

«Перед собой ставлю задачу пробиться в состав, стабильно играть, приносить пользу команде, чем могу, своими сильными сторонами. Хотелось бы и слабые стороны подтянуть, те же удаления, где-то аккуратнее действовать. А с «Динамо», конечно, главная цель — это выиграть Кубок Гагарина, других целей быть не может», — цитирует Адамчука «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о переходе Адамчука в мае. 30-летний защитник подписал контракт на два года. Ранее он выступал за «Ак Барс».