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Адам Рейдеборн прилетел в Москву

18:52
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Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн 19 июля прилетел в Москву и обратился к болельщикам красно-синих.

«Я наконец-то в Москве! Счастлив быть здесь. Надеюсь, скоро увидеться с армейскими болельщиками. С нетерпением жду начала нового сезона», — цитирует шведа сайт ЦСКА.

В ближайшее время Рейдеборн пройдет медосмотр и начнет вместе с командой подготовку к новому сезону.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/adam_reydeborn_priletel_v_moskvu_/

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Иван Шитик все материалы автора

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