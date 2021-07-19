Адам Рейдеборн прилетел в Москву
18:52
Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн 19 июля прилетел в Москву и обратился к болельщикам красно-синих.
«Я наконец-то в Москве! Счастлив быть здесь. Надеюсь, скоро увидеться с армейскими болельщиками. С нетерпением жду начала нового сезона», — цитирует шведа сайт ЦСКА.
В ближайшее время Рейдеборн пройдет медосмотр и начнет вместе с командой подготовку к новому сезону.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/adam_reydeborn_priletel_v_moskvu_/
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