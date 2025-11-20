Адам Лишка: «За семь лет я полностью освоился в Череповце и чувствую себя очень комфортно»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка в интервью «СЭ» рассказал о причинах своей многолетней преданности клубу и о том, как знание русского языка помогло ему стать своим.

— Вы играете за «Северсталь» с сезона-2019/20, что невероятная редкость для легионера в КХЛ. Что вас удерживает в Череповце так долго?

— Когда я только приехал в Череповец, меня очень тепло приняли и оказывали всяческую помощь. Мне было 19 лет, и я тогда совершенно не говорил по-русски, поэтому период адаптации был непростым. За семь лет я полностью освоился и теперь чувствую себя здесь комфортно. Думаю, что мне удалось выстроить хорошие отношения с руководством клуба, ребятами в команде и, конечно, с болельщиками. Поэтому мне очень хотелось бы добиться чего-то значимого с Череповцом и порадовать наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждой игре.

— Расскажите о своих первых впечатлениях о Череповце и «Северстали», когда вы только пришли в команду. Насколько они изменились за эти годы?

— Команда очень сильно изменилась. Если сейчас посмотреть на состав, который играл, когда я проводил здесь свой первый сезон, то можно заметить, что из него остался только я один. Тренер тоже сменился. Вначале было сложно, потому что я совершенно не говорил по-русски. Я приехал вместе с Либором Шулаком, который сейчас играет в «Адмирале», но по ходу того сезона он уехал из Череповца. Так я остался единственным иностранцем в команде и на тот момент понял, что мне необходимо учить русский язык, ведь я очень хотел общаться с ребятами в раздевалке, а без его знания это было невозможно. Очень рад, что выучил язык и теперь все понимаю. Могу шутить и свободно общаться с партнерами в раздевалке — это огромный плюс.

— Ваш русский язык с каждым годом становится все лучше. Помогает ли такой уровень владения чувствовать себя полностью своим в команде и в стране?

— Да, это, безусловно, огромный плюс. Я даже не могу представить, как было бы сложно, если бы я не знал русского языка. То, что я могу свободно разговаривать и понимать, — это здорово. Чувствую себя почти как череповчанин.

Екатерина Смирнова