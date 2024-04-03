Нападающий «Северстали» Лишка: «Я всегда чувствовал, что в КХЛ Западная конференция немного сильнее Восточной»

Форвард «Северстали» Адам Лишка поделился мнением о силе команд Восточной и Западной конференций в КХЛ.

«Не думаю, что стали сильнее. Я всегда думал и чувствовал наоборот, что наша конференция немного сильнее. Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф. Это связано с их актуальной формой. У них много хороших команд в конференции, и поэтому три клуба добрались до полуфинала Кубка Гагарина», — приводит слова Лишки Legalbet.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина от Западной конференции остался «Локомотив», от Востока — «Трактор», «Металлург» и «Автомобилист».