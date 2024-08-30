Лишка: «Иногда в шутку кто-то может сказать, что я уже наполовину череповчанин»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка не получал предложений о получении российского паспорта, чтобы не считаться легионером в КХЛ.

«Предложение о получении российского паспорта мне не поступало. Иногда в шутку кто-то может сказать, что я уже наполовину череповчанин. Но это шутки. Я уже играл за сборную Словакии на трех чемпионатах мира. Я там родился и чувствую себя словаком. Я над этим вопросом не думал.

Североамериканцы получают спортивное гражданство, чтобы не считаться легионерами в КХЛ. А насколько они русские патриоты — не знаю. Это уже к ним. В этом есть плюсы и минусы», — цитирует Legalbet Лишку.