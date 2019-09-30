Адам Альмквист: «Мог бы уже больше забить голов на сегодняшний день»

Защитник «Адмирала» Адам Альмквист подвел итог встречи с «Сибирью» (3:2 Б). Игрок сравнял счет в матче, в затем забросил победный буллит.

- Да, в случае с первым голом это была моя ошибка, мой гол, — приводит слова игрока официальный сайт «Адмирала». — Очень обрадовался, когда вначале удалось вернуться в игру, а затем и сравнять счет! У нас были шансы, и мы могли решить все раньше. Но ошибались, а соперник получал моменты в большинстве и смог реализовать свои эпизоды.

Драка Шона помогла. Он подрался за команду, и для команды, считаю, победил в поединке — молодчик.

Согласен, что мог бы уже больше забить голов на сегодняшний день, но пока только второй. А что касается буллитов, то я и раньше их исполнял, когда играл в других лигах. Есть несколько наработок в этом направлении.

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