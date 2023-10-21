Абросимов рассказал о приметах в хоккее

Нападающий череповецкой «Северстали» Руслан Абросимов ответил на вопрос о приметах в хоккее.

«Честно, насчет примет ничего не могу сказать. На игру у нас все время вратарь первым выходит. Но я не думаю, что это какая-то примета. Можно сказать, он просто выводит команду. А на арену вроде-как тренер первый заходит. Но это просто так получается, никто вперед не летит», — приводит слова Абросимова Legalbet.