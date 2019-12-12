Аалтонен стал игроком СКА в обмен на Оберга
17:20
Нападающий Миро Аалтонен перешел в СКА, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Витязь».
Миро Аалтонен — в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 12, 2019
Приветствуем нашего новичка!
Подробности обмена между СКА и «Витязем»: https://t.co/YzVYwaSWq7 pic.twitter.com/JDqBtDQX9p
Сообщается, что в результате обмена «Витязь» получает права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе «Торонто». Контракт с Миро Ааалтоненом подписан до конца сезона-2019/20.
26-летний финский форвард в текущем сезоне провел за «Витязь» 34 матча и набрал 24 (9+15) очка.
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