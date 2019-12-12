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Аалтонен стал игроком СКА в обмен на Оберга

17:20
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Нападающий Миро Аалтонен перешел в СКА, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Витязь».

Сообщается, что в результате обмена «Витязь» получает права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе «Торонто». Контракт с Миро Ааалтоненом подписан до конца сезона-2019/20.

26-летний финский форвард в текущем сезоне провел за «Витязь» 34 матча и набрал 24 (9+15) очка.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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