«А можно мы на последний урок не пойдем, а сразу домой?» «Авангард» — о матче с «Сибирью»
17:18
В официальном Twitter «Авангарда» опубликовано сообщение, посвященное матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». После двух периодов омский клуб уступает со счетом 1:5.
— А можно мы на последний урок не пойдем, а сразу домой?", — говорится в сообщении.
А можно мы на последний урок не пойдём, а сразу домой?— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 4, 2019
На твит отереагировала пресс-служба «Нефтехимика»: «Какой домой? А полы кто помоет?»
Какой домой? А полы кто помоет?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) December 4, 2019
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https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1202225192036184066
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