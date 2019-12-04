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«А можно мы на последний урок не пойдем, а сразу домой?» «Авангард» — о матче с «Сибирью»

17:18
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В официальном Twitter «Авангарда» опубликовано сообщение, посвященное матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири». После двух периодов омский клуб уступает со счетом 1:5.

— А можно мы на последний урок не пойдем, а сразу домой?", — говорится в сообщении.

На твит отереагировала пресс-служба «Нефтехимика»: «Какой домой? А полы кто помоет?»

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1202225192036184066

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