Максим Соколов: "Где Назаров? Задавайте вопросы по игре"

Андрей Назаров не явился на пресс-конференцию после игры с "Ак Барсом". Вместо него на вопросы журналистов отвечал ассистент главного тренера Максим Соколов. Он отметил, что армейцам помешали ненужные удаления и отметил, что сложно побеждать серьезных соперников, если лидеры команды играют плохо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Татьяна КОПЫЛОВА.

– Начали неплохо, первый период были активны, но пропустили в концовке на контратаке – начал Соколов. – Второй период "Ак Барс" был сильнее, давил, бросал,создавал моменты. А в третьем нам помешали сравнить счет удаления. Многие из них были не нужными.

– Где Назаров?

– Моя зона ответственности – анализировать и давать ответы по игре.

– Удаления за нарушения численного состава – это из-за нервозности тренерского штаба?

– Надо разделять зоны ответственности – нападающие или защитники? Кто вышел лишним – я скажу, кто виноват.

– С чем связан провал Шипачева сегодня?

– Есть важные вещи, которые формируют игру команды. И если лидеры играют плохо, у нас мало шансов выиграть в таких серьезных матчах. Тут надо искать причину глубоко.

– Нет ли кризиса внутри команды?

– Когда у большой команды такое количество очков после стольких матчей, такой вопрос можно ставить. Пожалуй, да, но не по всем игровым моментам.