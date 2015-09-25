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25 сентября 2015, 19:51

Алексей Иванов: "Победа над "Авангардом" послужит "Барысу" хорошим толчком"

Дмитрий КОТОВ
,  
Анна ЛЕВЧЕНКО
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Вратарь "Барыса" Алексей Иванов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата над "Авангардом" (4:2) подчеркнул, что этот успех послужит для команды хорошим толчком. Напомним, поединок против "Авангарда" стал первым для Евгения Корешкова в качестве главного тренера "Барыса".

- Игра получилась достаточно сложной для нашей команды, - подчеркнул Иванов. - Проиграли четыре матча подряд, нам нужна была эта победа больше.

- Ваше появление в составе стало настоящим сюрпризом. Как это произошло?

- Пусть это останется в команде. В последний год меня преследовали травмы. Но летом прошел хорошую подготовку. И так сложилось, что пришлось выйти сегодня. Думаю, что не зря это случилось. У нас в команде недавно произошла, скажем так, "перезагрузка", поэтому сегодняшняя победа для нас очень важна. Первая игра с новым тренером, думаю, она послужит нам хорошим толчком.

- После игры вы похлопали фанатской трибуне "Барыса", а после этого и омской.

- Когда я уехал из Омска, у меня было две мечты. Сыграть в НХЛ и обыграть Омск. Это мой родной город, здесь все мои родные, через одно лицо – знакомые. Ребята мне плакаты нарисовали. Да, для меня это больше, чем просто победа. Она была нужна команде и лично мне. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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