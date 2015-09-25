Александр Тыжных: "Лос-Анджелес" не против, чтобы Войнов подписал контракт с клубом КХЛ"

Агент защитника Вячеслава Войнова заявил, что его бывший клуб "Лос-Анджелес" не возражает против того, чтобы 25-летний хоккеист подписал контракт с клубом КХЛ. Напомним, права на Войнова, вернувшегося в Россию после скандала и тюремного заключения в США, принадлежат "Трактору".

– Вопрос подписания Войновым контракта в КХЛ с руководством "Лос-Анджелеса" обсуждали и раньше, – приводит "Р-Спорт" слова Тыжных. – Как я уже говорил, в этом плане проблем не возникнет. Буквально в этот момент юристы занимаются оформлением всех бумаг. Процесс будет завершен сегодня-завтра.