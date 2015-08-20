"Амур" взял верх над чешским "Слованом"

"Амур" в рамках подготовки к сезону переиграл "Слован" (4:2) в контрольном матче. В составе хабаровчан голами отличились нападающие Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин, Том Ванделль и защитник Ян Коларж.

Контрольный матч

"Слован" (Чехия) – "АМУР" (Россия) – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).