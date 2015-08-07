Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" постарается убрать все негативные моменты к старту сезона"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в заключительном матче Кубка губернатора Нижегородской области против "Торпедо" (2:5) подчеркнул, что его команде предстоит еще много работы. По словам Билялетдинова, он понимает причины поражения команды.

– Работы предстоит очень много, но еще есть время для этого, – приводит "Р-Спорт" слова Билялетдинова. – Мы постараемся к старту чемпионата убрать все те негативные моменты, которые мы выявили. Но этот процесс будет постоянным, за один день это не сделать. Это были наши первые предсезонные игры, но я не хочу в этом искать оправдание поражений. Причины другие, и они мне понятны.

Очень полезный турнир, особенно в этот период. Должен поблагодарить организаторов за такое количество игр, которое мы здесь провели, за те условия, которые для нас были созданы, чтобы мы могли полноценно заниматься тренировочной работой.