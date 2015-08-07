"Авангард" разгромил "Автомобилист" в матче Кубка губернатора Челябинской области
7 августа 2015, 15:23
В матче Кубка губернатора Челябинской области "Авангард" разгромил "Автомобилист" со счетом 8:1. Отметим, что счет открыли екатеринбургские хоккеисты усилиями Алексея Симакова. В составе омской команды дублями отметились Денис Паршин и Николай Лемтюгов, еще по шайбе на свой счет записали Денис Куляш, Сергей Широков, Владимир Соботка и Антон Курьянов.
Челябинск
Кубок губернатора Челябинской области
"Автомобилист" – "Авангард" – 1:8 (1:0, 0:7, 0:1)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю