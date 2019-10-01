9:3! ЦСКА уничтожил «Спартак». Капризов сделал хет-трик

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал ЦСКА. Армейцы уничтожили принципиального соперника со счетом 9:3.

Для ЦСКА эта победа стала седьмой подряд в чемпионате. Также армейцы одержали четырнадцатую победу подряд в дерби.

Кроме того, этот матч стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ.

Хет-триком отметился нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Он вышел в лидеры гонки бомбардиров чемпионата.

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«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:9 (1:2, 1:4, 1:3)

Голы: Вишневский — 2 (Никонцев, Рылов), 7:55 — 1:0. Вей — 4 (Секач, Мамин), 8:07 — 1:1. Калинин — 4, 13:23 — 1:2. Гончаров — 2 (Никонцев, Столяров), 21:02 — 2:2. Окулов — 4, 29:58 — 2:3. Григоренко — 4 (Романов, Светлаков), 34:14 — 2:4. Секач — 3 (бол., Нестеров, Вей), 38:01 — 2:5. Григоренко — 5 (Светлаков), 39:32 — 2:6. Карсумс — 6 (Ганзл), 40:20 — 3:6. Капризов — 7 (Григоренко), 43:37 — 3:7. Капризов — 8 (бол., Секач), 45:07 — 3:8. Капризов — 9 (Григоренко, Романов), 52:12 — 3:9.

Вратари: Гудачек (Хомченко, 34:14) — Сорокин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 20 (7+6+7) — 37 (7+16+14).

Судьи: Белов, Оленин.

1 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 10765 зрителей.

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