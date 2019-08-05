8:0! "Спартак" разгромил "Пардубице" на турнире в Чехии

"Спартак" одержал разгромную победу над "Пардубице" (8:0) в матче турнира Mountfield Cup в Пардубице (Чехия).

В составе красно-белых отличились Яков Рылов, Илья Аркалов, Илья Зубов, Максим Цыплаков, Мартиньш Карсумс, Вячеслав Лещенко, Анатолий Никонцев, Аким Тришин.

Хоккей

Товарищеский матч

Mountfield Cup

"Пардубице" (Пардубице) – "Спартак" (Москва) – 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Голы: Рылов – 1 (Шабловский), 11:43 – 0:1. Аркалов – 1 (Лещенко), 13:42 – 0:2. Зубов – 1 (Рылов), 23:20 – 0:3. Цыплаков – 1 (Шабловский, Ганзл), 25:13 – 0:4. Карсумс – 1 (Аркалов, Кулик), 30:25 – 0:5. Лещенко – 1 (Карсумс, Ганзл), 37:28 – 0:6. Никонцев – 1, 48:06 – 0:7. Тришин – 1 (Даугавиньш), 49:37 – 0:8.

Вратари: Кацетль – Гудачек.

5 августа. Пардубице. CEZ Arena Pardubice.