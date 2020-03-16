78% участников опроса КХЛ не хотят играть без зрителей

78% игроков КХЛ не хотели бы проводить матчи плей-офф без зрителей. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса «СЭ». Пять из оставшихся в розыгрыше семи команд столкнулись с ограничениями, связанными с посещением матчей болельщиками из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы играем для зрителей, фанатов, без них на льду совсем не то, поэтому остается только действовать по ситуации, оценивая безопасность, и играть исключительно при полных трибунах, но только если ситуация будет стабильна, — отметил один из хоккеистов.

— Вся суть матчей на вылет без зрителей теряется полностью, — добавил второй.

— Пустые трибуны — это ватокатство, — заключил третий.

Мы провели глобальный опрос хоккеистов КХЛ. 60 процентов — за остановку плей-офф