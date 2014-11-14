Петерис Скудра: "У "Торпедо" шайба "гуляет" по ленточке, но в ворота не заходит"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (2:4) отметил, что его команде не хватило уверенности и концентрации.

– Два периода играли неплохо, но мы очень легко пропускаем голы, а забиваем не так уверенно, как хотелось бы, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. – Шайба "гуляет" по ленточке, но в ворота не заходит. В завершении моментов пропала уверенность. Пропала концентрация, а когда уступаешь в мелочах, выиграть очень тяжело. "Северсталь" сыграла здорово, но сегодня у нас не хватало концентрации на все шестьдесят минут, чтобы выиграть. Много пропускаем из-за своих грубых ошибок.

– Когда вернется в строй Георгий Гелашвили?

– Пока еще он не катался, поэтому в ближайшие пару недель мы его точно не увидим. После этого, в любом случае, ему сначала нужно будет набрать кондиции. Для этого мы воспользуемся регламентом и отправим его в "Саров".