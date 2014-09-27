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27 сентября 2014, 17:41

Кирилл Семенов: "Авангард" не выключился после трех голов"

Анна ЛЕВЧЕНКО
Корреспондент
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Нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (8:1) отметил, что команде удалось сохранить концентрацию на протяжении всей игры. Сам форвард забросил свою первую шайбу в сезоне.

– Отличное настроение, – подчеркнул Семенов. – Получился трудовой гол. Просто набросил, не ожидал даже, что получится забить первую шайбу, открыть свой лицевой счет. Несмотря на счет, мы играли до конца, не выключились после трех забитых голов. Просто продолжали играть в свою игру.

– Была пауза между играми. Она пошла на пользу?

– Да, мы восстановились, поработали и сегодня были готовы к матчу. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

ХК Авангард
ХК Сочи
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3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 67 26 41 67
10 Сибирь 66 27 39 65
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
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1 СКА 67 46 21 95
2 Динамо М 66 44 22 94
3 Локомотив 67 44 23 93
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 66 33 33 73
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Сочи 67 23 44 53
10 Куньлунь РС 66 23 43 52
11 Витязь 66 20 46 47
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