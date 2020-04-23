71-летний Мальцев находится в обычной палате после плановой операции

Председатель Совета директоров московского «Динамо»? Виктор Воронин рассказал о состоянии легенды клуба Александра Мальцева. Ранее главный тренер команды Владимир Крикунов заявил, что ветеран находится в искусственной коме в больнице в Германии.

— Александр Мальцев перенес плановую операцию в Германии. Он находится в бодром нормальном состоянии, в обычной палате. Надеюсь, после праздников, когда снимут все ограничения по передвижениям, он вернется в Россию. (Игорь Еронко)

«Мальцев в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то вводят». Крикунов рассказал о состоянии знаменитого хоккеиста