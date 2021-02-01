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70-летний Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны

22:34
Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» обыграло СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

70-летний главный тренер московского клуба Владимир Крикунов добился 700-й победы в чемпионатах страны.

Специалист начал тренерскую карьеру в 1985 году. С 2004 по 2006 год Крикунов возглавлял сборную России.

Под его руководством московское «Динамо» становилось чемпионом страны в сезоне-2004/05, а также обладателем Кубка европейских чемпионов-2006.

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