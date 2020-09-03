7:2! «Локомотив» разнес «Спартак». Коршков набрал три очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своей площадке разгромил «Спартак». Ярославцы победили со счетом 7:2.

3 (2+1) очка набрал нападающий Егор Коршков, который вернулся в КХЛ из НХЛ. Также 3 (1+2) баллами отметился швед Магнус Пяярви Свенссон.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)

Голы: Ткачев — 1 (Марченко, Коршков), 3:07 — 1:0. Аверин — 1 (Малышев, Иванов), 18:20 — 2:0. Пяярви-Свенссон — 1 (бол., Осипов), 28:12 — 3:0. Бакош — 1 (бол., Юсе, Лехтеря), 33:43 — 3:1. Каюмов — 1 (бол., Охтамаа, Рафиков), 41:17 — 4:1. Красковский — 1 (Алексеев), 41:43 — 5:1. Коршков — 1 (Пяярви-Свенссон), 42:47 — 6:1. Коршков — 2 (Пяярви-Свенссон, Ткачев), 55:13 — 7:1. Никонцев — 1 (бол., Широков, Федоров), 58:13 — 7:2.

Вратари: Коновалов — Беспалов (Хомченко, 41:43).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 39 (13+12+14) — 31 (4+11+16).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

3 сентября. Ярославль. «Арена-2000».