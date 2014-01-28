Линус Виделль: "Игра против "Спартака" очень важна для "Северстали"

Нападающий "Северстали" Линус Виделль после победы над "Медвешчаком" (2:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что команда заслужила три очка, но обе команды продемонстрировали хорошую игру. По словам форварда, канадские игроки соперника играют в грубый хоккей.

– Мы заслужили три очка и должны были их брать, - цитирует Виделля "Р-Спорт". – Я считаю, что сегодня обе команды показали классный хоккей, но мы победили заслуженно. Игра была непростая. Пришлось много бегать и атаковать. Канадцы из "Медвешчака" играют в грубый хоккей. Следующая игра против "Спартака" очень важна для нас, сейчас мы очень нуждаемся в очках.