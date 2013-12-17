"Нефтехимик" лишился Здунова на три недели

Нападающий "Нефтехимика" Павел Здунов не поможет своей команде в течение ближайших трех недель. Форвард получил травму плеча в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (4:2), который состоялся 13 декабря. О ситуации с травмой игрока рассказал директор нижнекамского клуба Рафик Якубов.

– У Здунова вывих плеча, – приводит "Р-спорт" слова Якубова. – К сожалению, он пропустит три недели. Очень жаль, талантливый парень, вписался в игру нашей команды.

Напомним, что поединок с "Локомотивом" был для Здунова первым после возвращения из магнитогорского "Металлурга" в Нижнекамск.