Афиногенов забил "Атланту" с метра

Форвард "Витязя" Максим Афиногенов в начале третьего периода сократил отставание команды в матче с "Атлантом" – 1:2. Второй гол ветерана в сезоне примечателен тем, что шайба была отправлена в ворота аккурат с метра. Сразу вспоминается знаменитый рекламный ролик, который, похоже, будет преследовать автора победной шайбы в четвертьфинале Олимпиады-2002 до конца карьеры.