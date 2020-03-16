60 % игроков КХЛ выступают за остановку плей-офф в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные анонимного опроса «СЭ».

— Нечестно по отношению к другим командам, когда кто-то проходит раунд без нагрузки, — прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от участия в плей-офф один из хоккеистов.

— Хотелось бы продолжить розыгрыш Кубка Гагарина, но так как «Йокерит» вышел из турнира, то я не понимаю формат его дальнейшего проведения, — рассказал другой игрок. — Условно, ЦСКА должен биться с «Динамо» за выход в финал конференции, куда СКА попал без борьбы. Это не совсем правильно и честно.

— Плей-офф нужно останавливать, — отметил еще один хоккеист. — В серьезной лиге нельзя продолжать играть, если все восемь команд, попавших во второй раунд, не могут играть. Все команды должны иметь возможность выступать на своем льду, в своем городе и стране. Здоровье игроков, тренеров, судей, семей, сотрудников и болельщиков должно быть на первом месте. Это мировая пандемия. И достаточно всего одного человека, чтобы вирус быстро распространился в команде, городе и регионе. Команды будут много летать, нужно будет контактировать с разными людьми, даже потенциально больными. Риск огромен.