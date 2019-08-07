6:1! "Барыс" разгромил "Ак Барс" на турнире в Казахстане

"Барыс" одержал разгромную победу над "Ак Барсом" (6:1) в матче Кубка президента Республики Казахстан. В составе команды из Нур-Султана отличились Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Адам Хелука, Дастин Бойд, Даррен Диц, Дастин Бойд.
Хоккей
Товарищеский матч
Кубок президента Республики Казахстан
"Барыс" (Нур-Султан) – "Ак Барс" (Казань) – 6:1 (3:1, 3:0, 0:0)
Голы: Михайлис – 1 (Бойд), 6:39 – 1:0. Фрэттин – 1 (бол., Азеведо, Ожиганов), 10:35 – 1:1. Панюков – 1 (Найт, Петухов), 15:32 – 2:1. Хелевка – 1 (бол., Дитц, Найт), 17:24 – 3:1. Бойд – 1 (Блэкер, Найт), 27:15 – 4:1. Дитц – 1 (бол., Пакаринен, Найт), 30:14 – 5:1. Муратов – 1 (Сагадеев), 36:47 – 6:1.
Вратари: Паскуале – Рейдеборн (Мисбахов, 30:14).
Штраф: 10 – 16.
Броски: 41 (15+15+11) – 18 (5+3+10).
Судьи: Белов, Кулаков.
7 августа. Нур-Султан. "Барыс-Арена".