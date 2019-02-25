6:0! "Авангард" разгромил "Ак Барс" в первом матче серии

"Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" со счетом 6:0 в рамках первого матча первого раунда Кубка Гагарина. В составе победителей по разу отметились нападающие Денис Зернов и Артем Манукян, а также защитники Вилле Покка и Коди Фрэнсон. Форвард Сергей Шумаков отличился дважды.
Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Счет в серии – 1:0. Вторая игра пройдет 27 февраля.
КХЛ
1/4 финала конференций
"Авангард" (Омск) – "Ак Барс" (Казань) – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Зернов – 1 (бол., Медведев, Чудинов), 13:13 – 1:0. Покка – 1 (Зернов, Михеев), 16:49 – 2:0. Манукян – 1 (Фисенко, Фрэнсон), 23:18 – 3:0. Фрэнсон – 1 (Фисенко, Стась), 30:49 – 4:0. Шумаков – 1 (Кошелев, Семенов), 52:53 – 5:0. Шумаков – 2 (Бондарев), 56:54 – 6:0.
Вратари: Бобков – Подъяпольский (Шарыченков, 30:49).
Штраф: 14 – 40.
Броски: 42 (13+13+16) – 21 (10+10+1).
Судьи: Белов, Наумов.
25 февраля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".