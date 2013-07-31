СКА и "Барыс" сыграли вничью

СКА и "Барыс" провели товарищеский матч в швейцарском Ворбе. Астанинский клуб, уступая по ходу игры в две шайбы, сумел отыграться и выйти вперед, но встреча в итоге завершилась со счетом 3:3. Отметим, что в составе СКА отсутствовали хоккеисты первого звена.

Ворб (Швейцария)

Товарищеский матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Барыс" (Астана) – 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)

Голы: Коростин (1:0). Калинин (2:0). Полищук (2:1). Уппер (2:2). Старченко (2:3). Шипачев (3:3).

Вратари: Салак – Мальгин.