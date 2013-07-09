"Трактор" подтвердил переход Мамашева

Ренат Мамашев следующий сезон проведет в "Тракторе", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с экс-защитником нижнекамского "Нефтехимика" рассчитан на один год. В прошлом сезоне Мамашев принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 42 (10+32) очка при показателе полезности "+1" и 72 минутах штрафа.