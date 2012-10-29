Никита Филатов: "У нас многое получалось как в большинстве, так и в равных составах"

Нападающий "Салавата Юлаева" Никита Филатов после победы над "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2) отметил, что уфимцы хорошо начали встречу.

- Считаю, что удачное начало матча предопределило исход встречи. Вышли с настроем, в результате у нас многое получалось как в большинстве, так и в равных составах. Забили осмысленные голы, - цитирует Филатова официальный сайт "Салавата".

- Голевая комбинация Паршин – Филатов это еще со времен, когда вы оба выступали в ЦСКА?

- Да, мы с Денисом в ЦСКА играли вместе, хотя и нечасто. У нас тоже получалось. Сложно говорить о том, сохранилось ли у нас взаимопонимание. Если это станет тенденцией, тогда возможно.

- После тяжелого выездного турне юлаевцам предстоит сыграть еще две домашние встречи. Как думаете, сил хватит?

- У нас было два-три дня отдыха, поэтому ребята восстановились. В целом, я чувствовал себя хорошо. Думаю, и у партнеров по команде никаких проблем не было.