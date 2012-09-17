Завтра Ковальчук будет представлен как игрок СКА

Завтра российский суперфорвард Илья Ковальчук будет официально представлен как игрок СКА. В армейской команде он будет выступать под любимым 17-м номером. Презентация 29-летнего игрока "Нью-Джерси" состоится в одном из отелей Санкт-Петербурга. Со среды Ковальчук приступит к тренировкам с новой командой. (Никита ЛИСОВОЙ)