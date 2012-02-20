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20 февраля 2012, 18:26

Евгений Артюхин: "Дисквалификацию заслужил, но не на три матча"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Нападающий СКА Евгений АРТЮХИН. Фото Александра ФЕДОРОВА, &amp;quot;СЭ&amp;quot;
Фото «СЭ»

Форвард СКА прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета КХЛ, вынесшего решение о его дисквалификации на три матча за нанесение травмы защитнику "Спартака" Денису Бодрову, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ Интернет" Никита ЛИСОВОЙ.

- Как отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета КХЛ о трехматчевой дисквалификации?

- Очень расстроился, если честно. Считаю, что не заслужил такого наказания. В том эпизоде не было ничего страшного.

- Но ведь в результате ваших действий игрок соперника получил травму.


- Во-первых, я сделал это неумышленно. И очень сожалею, что так получилось, хотел бы извиниться перед Бодровым. Во-вторых, что касается того эпизода: мне было просто не остановиться, я двигался на огромной скорости. Вы видели повтор. Столкновения было не избежать. Не знаю, что проскочило у Бодрова в голове, но он в последний момент попытался уйти от столкновения, в итоге упали мы оба, а он получил травму.

- Бодров поступил неправильно?

- Доля его вины тоже есть, потому что ему следовало поставить плечо, и тогда мы бы просто столкнулись. Получился бы просто силовой прием. Повторюсь, я не ехал в колено, я ехал в тело. И ошибка комитета в том, что он не учел эти нюансы. Все в лиге знают, что у меня жесткий стиль игры. Наверное, всем надо быть готовыми к тому, что я буду проводить силовые приемы, а не уходить от них.


- Может быть, вам стоило сказать об этом еще вчера, перед тем как комитет принял решение?

- А меня никто не спрашивал. Мы сразу после игры собрались и уехали, журналисты ко мне не подходили. Поймите, я не тот игрок, который специально будет наносить кому-то травму. Я просто жестко играю - и все.

- Может быть, это чьи-то происки? Все-таки на три матча дисквалифицирован один из ведущих игроков клуба, который считается одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина?

- Не знаю, пусть это будет на совести тех, кто принял решение. Не думаю, что это чьи-то происки, просто комитет банально не учел те нюансы, о которых я вам уже сказал.

- С Милошем Ржигой у вас разговор по этому поводу состоялся?

- Да, но еще до того, как мы узнали решение о трех матчах. Милош сказал, что много раз просмотрел эпизод и не считает, что меня надо было вообще наказывать матч-штрафом. Максимум могли выписать пять минут.

- Теперь вы остались без трех заключительных матчей "регулярки". Тяжело будет настроиться на плей-офф в моральном и физическом плане?

- Морально я буду готов, смогу себя перебороть и не расстраиваться. А физически хорошо, что мы проводим три последних матча дома, и поэтому будет возможность нормально подготовиться. Буду заниматься дополнительно, в индивидуальном порядке и готовиться к плей-офф целенаправленно.

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