48-летний Ягр рассказал, почему неудачно провел сезон

Действующий владелец «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что пока не принял решения по поводу дальнейшей карьеры. 48-летний двукратный обладатель Кубка Стэнли провел в сезоне-2019/20 38 матчей в чешской экстралиге и набрал 29 (15+14) очков. Хоккеист остался недоволен своим результатом и рассказал, что играл с лишним весом.

— Я еще не решил, продолжать ли карьеру, — цитирует Blesk Ягра. — Я немного недооценил прошлый сезон, потомау что играл с большим весом, чем нужно.

Во мне было около 117 кг. Вес очень важен для хоккея. Я не показал тех результатов, которые мог бы. Хоккей перешел на более высокие скорости, и я был немного ограничен.

Сейчас я стараюсь больше тренироваться. Я скорректировал свою диету. Я перестал есть сладкое, пытаюсь ограничить себя в мясе. Посмотрим, что будет дальше. Если я решу играть, то сезон стартует через пять месяцев. Посмотрим, как отреагирует мое тело.