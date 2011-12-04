Максим Сушинский: "Не хотел долго простаивать"

Нападающий Максим Сушинский продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге". Все разговоры о том, что после разрыва контракта с "Салаватом Юлаевым" ему придется завершить карьеру, так и остались пересудами. После отъезда из Уфы звездный форвард искал себе новый клуб меньше недели. Сегодня он вылетел в Магнитогорск, пробыв перед этим два дня на малой родине в Санкт-Петербурге.

- Максим, как настроение? - звонок корреспондента "СЭ" застал Сушинского за сборами.

- Хорошее, сейчас вылетаю в Магнитогорск. Рад, что удалось так быстро решить вопрос с новым клубом, не хотел, честно говоря, я долго простаивать без игровой практики.

- Когда вы узнали об интересе к вам со стороны магнитогорского "Металлурга"?

- В пятницу, а в субботу мы уже обо всем договорились - подписали контракт.

- С главным тренером "Магнитки" Федором Канарейкиным разговор уже состоялся?

- Пока нет.

- Не тяжело уезжать так далеко от Питера?

- Этот вопрос при поисках нового клуба вообще никак не учитывался - Магнитогорск не намного дальше, чем Уфа.

Контракт "Магнитки" с Сушинским подписан до конца года. Помимо "Металлурга" на чемпиона мира претендовало еще несколько клубов, в том числе из Австрии ("Ред Булл") и Швеции.

Напомним, что недавно Су-33 был вместе с защитником Олегом Твердовским выставлен на драфт отказов "Салаватом Юлаевым", после чего оба игрока провели два матча в ВХЛ за фарм-клуб уфимцев "Торос". В составе обладателей Кубка Гагарина Сушинский в 25 матчах набрал 16 (6+10) очков. Сыграть за свою новую команду он сможет уже в понедельник в домашнем для "Металлурга" матче с ЦСКА.

Что касается уральской команды, то, несмотря на солидный подбор игроков в линии атаки, забивает "Магнитка" не очень много. Поэтому в "Металлурге" надеются, что приход признанного снайпера поможет решить эту проблему. Планируется, что Сушинский будет выходить в звене с Сергеем Мозякиным и Алексеем Кайгородовым. (Никита ЛИСОВОЙ, Михаил ЗИСЛИС)