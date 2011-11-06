Андрей Назаров: "Остаться в стороне было бы не по-мужски"

На последней минуте матча в Минске между "Динамо" и "Витязем" (3:2) произошло ЧП с главным тренером гостей Андреем Назаровым, из-за чего он не смог прийти на пресс-конференцию. Подробности поздно вечером сообщил сам Назаров, которому позвонил корреспондент "СЭ".

- Сразу хочу выразить слова признательности 15-тысячам великолепных минских болельщиков, которые пришли на нашу игру, - отметил Назаров. - Это был блестящий матч - триллер в лучших традициях КХЛ. Мы вели 2:1, но на последних минутах, увы, упустили игру. В такой ситуации наши канадские бойцы повели себя так, как это принято в НХЛ, - выдали сопернику "послание" на следующий матч.

К сожалению, горстка болельщиков, которая весь матч группировалась около нашей скамейки и провоцировала молодых хоккеистов "Витязя", не восприняла события на льду адекватно. В нашу сторону полетели монеты, зажигалки, гайки. Кто-то сквозь щель в стекле ткнул игрока "Витязя" белорусским флагом. В такой ситуации мне, как главному тренеру, пришлось взять ситуацию под контроль - отодвинуть агрессоров от заградительного стекла, от наших хоккеистов и моих коллег.

Сейчас, честно говоря, жалею, что вмешался в эту заварушку. С другой стороны, если бы остался в стороне, то это было бы не по-мужски.

- По информации "СЭ", вы в ходе конфликта получили рассечение и не смогли участвовать в пресс-конференции…

- Ничего страшного не произошло. Специально подобранная группа лжеболельщиков хотела устроить нам "туши свет" по-белорусски. Но этот номер не прошел. К слову, в пятницу мы всей командой болели за нашего боксера Дениса Лебедева, которому тоже кое-кто обещал "потушить свет".

- Какой урок из всей этой истории нужно извлечь?

- Болельщики должны понимать: то, что происходит на льду, на льду должно и оставаться. Это и есть хоккейная культура, которой, к сожалению, еще не все овладели. (Игорь ЛАРИН)