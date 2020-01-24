400-я шайба Мозякина в КХЛ помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл на выезде «Торпедо» со счетом 3:1. Одну из шайб забросил форвард «Металлурга» Сергей Мозякин, для которого гол стал 400-м в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Мозякин — 12, 3:09 — 0:1. Потехин — 9, 12:03 — 0:2. Шахворостов — 2, 27:03 — 1:2. Нестрашил — 11 (Антипин), 40:28 — 1:3.

Вратари: Линдбек (56:48) — Кошечкин.

Штраф: 4 — 16.

Броски: 28 (9+9+10) — 32 (9+11+12).

Судьи: Гамалей, Морозов.

24 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».