Бывший защитник "Ак Барса" Андрей Марков не собирается завершать карьеру. Во вторник клуб из Казани объявил об уходе восьми игроков, среди которых 40-летний Марков.

– Какое у него будущее? Светлое. Жена, пятеро детей, 40 лет! В это время люди уже на пенсии, а он сохраняет желание играть,– приводит ТАСС слова агента хоккеиста Сергея Исакова. – Как минимум годик он еще поиграет. За океаном? Где точно, не знаю, но поиграет.

Марков дебютировал в 1995 году в "Химике", за который выступал до 1998 года, после этого перешел в московское "Динамо", где провел два сезона. С 2000 по 2017 год выступал в НХЛ за "Монреаль". Во время локаута в сезоне-2004/05 играл за московское "Динамо", с которым стал двукратным чемпионом России, в сезоне-2012/13 защищал цвета подмосковного "Витязя", в 2017 году перешел в "Ак Барс", вместе с которым выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года, а также двукратным бронзовым призером мирового первенства (2005, 2007).