40-летний Афиногенов забросил первую шайбу в сезоне. Это его первое очко в регулярном чемпионате

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимает «Динамо» (0:3, идет второй период). В этой встрече отличился нападающий бело-голубых Максим Афиногенов.

Для 40-летнего эта шайба стала первой в сезоне. Также это было его первое очко в регулярке.

Всего в КХЛ Афиногенов провел 428 матчей и набрал 237 (113+124) очков.

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