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40-летний Афиногенов забил первый гол в плей-офф КХЛ за 7 лет

23:31
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Нападающий «Динамо» Максим Афиногенов отметился заброшенной шайбой в третьем периоде пятого матча серии плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:1, 3:2 — в серии). 40-летний форвард забил свой первый гол в Кубке Гагарина с 7 марта 2013 года.

— Хорошие эмоции от матча. Самое главное, что выиграли и повели в серии. Что касается моего гола, Алексеев здорово отдал, мне оставалось только клюшку подставить, — цитирует Афиногенова официальный сайт КХЛ.

Когда последний раз забивал в матчах на вылет? Прошлый год я пропустил. Возможно, в позапрошлом сезоне.

После предыдущей игры, мы знали, что «Спартак» не будет сдаваться и дальше. Это хорошая команда, воюет на каждом метре. Вообще серия очень тяжелая складывается и голы трудно даются. Я думаю, в следующем матче будет еще тяжелее.

Играть при пустых трибунах? Я никогда такого не практиковал. Ждем решения от КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/10/467215.html

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