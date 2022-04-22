39-летний Кошечкин сделал второй «сухарь» в этом плей-офф

«Металлург» обыграл ЦСКА со счетом 4:0 в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Ворота «Магнитки» в этой встрече защищал Василий Кошечкин. Для 39-летнего вратаря этот «сухарь» стал вторым в нынешнем розыгрыше плей-офф.

При этом в конце третьего периода опытного Кошечкина уже хотели менять на Ивана Налимова, но сам Василий показал, что не надо лишать его «сухаря».

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.