39-летний Кошечкин сделал «сухарь» в седьмом матче серии с «Авангардом». Он отразил 41 бросок

Василий Кошечкин сделал «сухарь» в седьмом матче серии с «Авангардом»

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечин сохранил свои ворота в неприкосновенности в седьмом матче серии плей-офф против «Авангарда» (4:0).

Для 39-летнего голкипера это первый «сухарь» в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он отразил 41 бросок в этой встрече.

Кошечкин одержал 360-ю победу в карьере (с учетом матчей плей-офф и регулярного чемпионата).

В финале плей-офф Восточной конференции «Металлург» сыграет с «Трактором»,