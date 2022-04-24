39-летний Кошечкин оформил второй «сухарь» подряд в финале

«Металлург» победил ЦСКА в четвертом матче сери финала Кубка Гагарина со счетом 1:0.

Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин сделал второй «сухарь» подряд. Он отразил 31 бросок по своим воротам.

Для 39-летнего вратаря это третий шатаут в этом плей-офф.

До этого года Кошечкин не делал «сухарей» в финальных сериях плей-офф.