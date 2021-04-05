38-летний Артюхин намерен продолжить карьеру в «Витязе»

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в подмосковном клубе.

«Мое будущее пока открыто, готов к предложениям. Хотелось бы, конечно, продолжить карьеру. Самое главное — есть силы и желание. Чувствую себя отлично, уверен, что могу продолжать играть на этом уровне.

Продолжение карьеры в «Витязе»? Здесь уже не от меня зависит. Есть огромнейшее желание, тем более это мой родной клуб. «Витязь» дал мне старт в хоккейное будущее. Хотелось бы провести остаток карьеры здесь. Но если нет, то будем двигаться дальше", — сказал Артюхин в интервью клубному YouTube-каналу.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард провел за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-6». Он играет за клуб с 2019 года.