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35-летний Мишарин продлил контракт с «Торпедо»

20:23
Георгий Мишарин. Фото ХК «Торпедо»
Георгий Мишарин. Фото ХК «Торпедо»
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Защитник Георгий Мишарин продлил контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Соглашение с 35-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Мишарин провел 58 матчей за «Торпедо» и набрал 9 (3+6) очков.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16178-georgij-misharin-prodolzhit-zaschischat-cveta-torpedo.html

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