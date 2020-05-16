35-летний Мишарин продлил контракт с «Торпедо»
20:23
Защитник Георгий Мишарин продлил контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Соглашение с 35-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.
В сезоне-2019/20 Мишарин провел 58 матчей за «Торпедо» и набрал 9 (3+6) очков.
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новое однолетнее соглашение с защитником Георгием Мишариным. https://t.co/h0zPalK8zJ pic.twitter.com/8JYY2dwPTa— HC Torpedo (@torpedonn) May 16, 2020
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16178-georgij-misharin-prodolzhit-zaschischat-cveta-torpedo.html
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