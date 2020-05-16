35-летний Мишарин продлил контракт с «Торпедо»

Защитник Георгий Мишарин продлил контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Соглашение с 35-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Мишарин провел 58 матчей за «Торпедо» и набрал 9 (3+6) очков.