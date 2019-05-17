30 мая ЦСКА проведет церемонию закрытия сезона-2018/19

30 мая на территории МСК "ЦСКА АРЕНА" ЦСКА проведет закрытие сезона-2018/19 в КХЛ, информирует официальный сайт команды.

– Центральной частью церемонии станет награждение игроков, тренеров, персонала команды и руководителей клуба золотыми медалями, кубком чемпионата России по хоккею, Кубком Западной конференции и Кубком Континента им. В.В. Тихонова. По окончании торжественной части пройдет концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Информация о билетной программе и старте продаж билетов на мероприятие будет предоставлена в ближайшие дни, – написано в заявлении пресс-службы ЦСКА.

По итогам сезона-2018/19 армейцы выиграли регулярный чемпионат в КХЛ и завоевали Кубок Гагарина.

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